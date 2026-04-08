Più di 300 famiglie e 15mila interventi | ecco il progetto che misura il ritorno alla vita dopo la malattia
Un progetto ha coinvolto oltre 300 famiglie e realizzato più di 15.000 interventi dedicati ai bambini e adolescenti affetti da patologie onco-ematologiche. L’obiettivo principale è supportare il ritorno alla vita quotidiana dopo la malattia, includendo il rientro a scuola, la ripresa dell’attività fisica e il riavvicinamento alle relazioni sociali. Si tratta di un'iniziativa che si focalizza sulla fase successiva alla guarigione clinica.
Per un bambino o un adolescente colpito da una patologia onco-ematologica non basta solo guarire ma conta anche poter tornare a scuola, riprendere a muoversi, ritrovare relazioni, sport e quotidianità. È da questa idea di cura allargata che prende forza “Stai Bene 4.0 - Misuriamo l’impatto!”, il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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