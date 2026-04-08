Più di 300 famiglie e 15mila interventi | ecco il progetto che misura il ritorno alla vita dopo la malattia

Un progetto ha coinvolto oltre 300 famiglie e realizzato più di 15.000 interventi dedicati ai bambini e adolescenti affetti da patologie onco-ematologiche. L’obiettivo principale è supportare il ritorno alla vita quotidiana dopo la malattia, includendo il rientro a scuola, la ripresa dell’attività fisica e il riavvicinamento alle relazioni sociali. Si tratta di un'iniziativa che si focalizza sulla fase successiva alla guarigione clinica.