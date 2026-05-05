Il 6 maggio si celebra San Domenico Savio, un giovane discepolo di San Giovanni Bosco. Nato in Italia, ha trascorso la sua vita seguendo gli insegnamenti del santo educatore. La sua esistenza è stata breve, ma segnata da un forte desiderio di vivere secondo i valori religiosi. San Domenico Savio è ricordato come esempio di fede e dedizione, e viene attribuito a lui l'apprendimento di alcuni principi legati alla santità, tramandati dal suo mentore.

San Domenico Savio è un giovane discepolo di San Giovanni Bosco e seguendo la strada indicata da lui vive santamente la breve vita che gli è concessa. Esempio per i giovani, nonostante spesso la figura di San Domenico Savio sia stata spesso presentata in modo sdolcinato, racchiude tutto il fascino di una radicale scelta di vita che può attrarre anche i ragazzi di oggi. Nasce a Riva di Chieri in provincia di Torino il 2 aprile 1842. È il secondo di 10 figli e suo padre fa il fabbro. Quando lui è piccolo la famiglia si trasferisce a Mondonio di Castelnuovo d’Asti, sempre in Piemonte. Domenico riceve la Prima Comunione molto precocemente per la sua età e le usanze dell’epoca e così a 7 anni avviene il suo più stretto contatto con Gesù.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 6 maggio, San Domenico Savio: impara da Don Bosco i “segreti della santità”

Notizie correlate

Al Teatro Savio la celebrazione dei sessant'anni di storia dei salesiani Don bosco "Gesù adolescente"Sabato 18 aprile, alle 10, nel Teatro Savio di Palermo (via Giovanni Evangelista Di Blasi), l'Opera salesiana “Gesù Adolescente” aprirà le sue porte...

"Confessioni" di Domenico Palmiero al Teatro Don BoscoThe Voice Generations, le pagelle: il primo bacio di Arisa (5), Hunt e Clementino mariachi (4), Bertè romantica?! (8) Così Domenico Palmiero: “Tutto...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Verso la festa di San Domenico Savio. Nella basilica salesiana messa con l’arcivescovo; Modica in festa per San Domenico Savio nel ricordo di Nino Baglieri; Benedizione per le mamme in attesa, la celebrazione; A Lecce la benedizione delle mamme in attesa con l’Arcivescovo Panzetta.

Oggi 6 Maggio | Oroscopo segno per segno, proverbio e santo del giornoIl 6 maggio è il 126º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è ingegnoso e pratico, con una forte capacità di trovare soluzioni semplici a problemi complessi. Santo del giorno: San Domenico ... vicenzatoday.it

Venerdì 8 maggio, nella Basilica di San Domenico Savio, un momento di preghiera e speranza promosso dagli uffici diocesani Pastorale della Salute e Famiglia e Vita. - facebook.com facebook