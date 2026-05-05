Obama da presidente respinse il tentativo di Netanyahu di regolare i conti con l' Iran

Durante il suo mandato alla Casa Bianca, Barack Obama rifiutò di sostenere l’approccio di Benjamin Netanyahu nel gestire le relazioni con l’Iran. L’ex presidente statunitense non approvò le iniziative del primo ministro israeliano volte a contrastare le politiche iraniane. La decisione di Obama si inserisce nel quadro delle sue politiche estere e delle trattative internazionali sull’accordo nucleare con Teheran.

Barack Obama respinse il tentativo di Benjamin Netanyahu di regolare i conti con l’Iran quando era alla Casa Bianca. Il premier israeliano, nell’occasione, usò le stesse argomentazioni che alla fine hanno trovato in Donald Trump la sponda finale, quella utile. «Credo che la mia previsione si sia rivelata esatta», ha confidato l’ex presidente al New Yorker, parlando degli scenari che vedono gli Usa impantanati in un conflitto impopolare che alimenta il crescente disagio dei democratici verso Israele. È possibile che ora Netanyahu abbia «ottenuto ciò che voleva. Se questo sia ciò che è meglio per il popolo israeliano è un punto su cui nutro dei dubbi.🔗 Leggi su Feedpress.me

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