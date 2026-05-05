Il nuovo questore di Varese si è presentato alla stampa ieri mattina, illustrando le linee guida del suo incarico. Ha sottolineato come la prevenzione rappresenti l’obiettivo principale del suo operato e ha evidenziato l’intenzione di mantenere un approccio concreto e in continuità con le politiche precedenti. La sua presenza ha segnato l'inizio di un nuovo percorso per le forze di polizia nella provincia.

Si è presentato con un’impostazione improntata alla concretezza e alla continuità il nuovo questore di Varese, Paolo Iodice (nella foto), che nella mattinata di ieri ha incontrato la stampa delineando le priorità del suo mandato. Un ritorno in una realtà già conosciuta, dove aveva ricoperto il ruolo di vicario, esperienza che oggi rappresenta un punto di forza nella lettura delle dinamiche del territorio. "Sedersi su questa sedia è un grande onore", ha dichiarato, rivolgendo un pensiero ai predecessori (Morelli e Mazza) e sottolineando la volontà di proseguire nel solco del lavoro già avviato. Al centro dell’azione resta la sicurezza, con attenzione ai reati predatori, alle truffe ai danni degli anziani, allo spaccio e ai reati contro la persona.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovo questore. La prevenzione priorità assoluta

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Paolo Iodice è il nuovo questore di #Varese: ecco le sue priorità x.com