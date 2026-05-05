Nuovo laboratorio a Torino | 400mila euro per studiare i virus

A Torino è stato inaugurato un nuovo laboratorio dedicato allo studio dei virus, con un investimento di 400 mila euro. Il centro si concentrerà sulla ricerca di nuove varianti e sulla comprensione di patogeni critici. La struttura mira a migliorare la rapidità delle analisi e delle scoperte nel campo delle malattie infettive. Al momento, non sono stati ancora divulgati dettagli specifici sui virus che verranno analizzati.

? Cosa scoprirai Come influenzerà questo centro la velocità di scoperta delle nuove varianti?. Quali patogeni critici verranno studiati nel nuovo laboratorio di Torino?. Chi coordinerà il monitoraggio dei virus attraverso la rete Respivirnet?. Perché questo investimento è fondamentale per la difesa sanitaria del Piemonte?.? In Breve Investimento di 300mila euro dal programma Fsc Piano Riparti Piemonte. Contributo dell'Ateneo pari a 100mila euro per il budget totale. Integrazione nella rete nazionale Respivirnet coordinata dall'ISS. Collaborazione tra Università di Torino e Città della Salute con assessore Riboldi. L’Università di Torino ha inaugurato oggi un nuovo laboratorio di biosicurezza per la ricerca su virus respiratori e agenti patogeni pericolosi, con un investimento complessivo di 400mila euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo laboratorio a Torino: 400mila euro per studiare i virus Notizie correlate Nuovo bando da 400mila euro finanzia progetti sul territorioQuattro settori chiave, tetti di spesa definiti e l’obbligo di coinvolgere i cittadini. Terni, via ai cantieri: 400mila euro per il nuovo centro rifiuti? Cosa sapere Asm avvia i lavori per il nuovo centro rifiuti in via Corrieri a Terni. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Politecnico e il Gruppo TXT inaugurano Futura Innovation Lab e una nuova Partnership strategica; Torino officina del bene comune: da qui può nascere un nuovo welfare; Tajani a Torino per l’evento Obiettivo Export: imprese e territori del Nord Italia; Il mondo nuovo: torna a Torino il Festival Digitale Popolare. Torino inaugura il laboratorio BSL-3 per la ricerca su virus e patogeni ad alta pericolositàAlla presenza di Università e Città della Salute, nuova infrastruttura strategica in via Santena per la sicurezza sanitaria ... torinoggi.it Inaugurato nuovo laboratorio di biosicurezza dell'Università di Torino(ANSA) - TORINO, 05 MAG - E' stato inaugurato un nuovo laboratorio di biosicurezza dell'Università di Torino che permetterà ricerche avanzate su virus respiratori e altri agenti patogeni. La struttura ... msn.com Accanto all’ex Santa Marta l'Asp di Catania ha avviato il cantiere per il nuovo Laboratorio di Sanità pubblica - facebook.com facebook