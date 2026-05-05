Nuovi supermercati occupazione e filiere locali | in crescita i numeri di Despar Nord

Nel 2025, Despar Nord, che comprende anche l’Emilia-Romagna, ha registrato un fatturato di circa 2,87 miliardi di euro, con un aumento del 3,1% rispetto all’anno precedente. La rete di supermercati ha aperto nuovi punti vendita, creando posti di lavoro e rafforzando le filiere locali. I dati indicano un trend positivo per l’azienda nel settore della distribuzione alimentare regionale.

Nel 2025 Despar Nord (e quindi la rete di vendita che include l'Emilia-Romagna) consolida il proprio percorso di sviluppo registrando un fatturato al pubblico pari a 2,871 miliardi di euro, in crescita del 3,1% rispetto all’anno precedente. Un risultato ottenuto in uno scenario economico.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate I disegni dei bambini arrivano nei supermercati: Despar Nord e PREnDE Education insieme per la paceUn progetto educativo che esce dalle aule dei doposcuola e arriva nei supermercati, per incontrare famiglie, clienti e territorio. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nuovi supermercati, occupazione e filiere locali: in crescita i numeri di Despar Nord; Despar Nord accelera: ricavi a 2,87 miliardi nel 2025; Despar Nord: ricavi di 2,87 miliardi nel 2025; Despar Nord | 2,871 miliardi di fatturato e 344 nuove assunzioni nel 2025. Nuovi supermercati, occupazione e filiere locali: in crescita i numeri di Despar NordNumeri in crescita e grande attenzione ai territori: oltre 600 i produttori coinvolti nei progetti di valorizzazione delle filiere corte e dei micro-localismi, che complessivamente ora annoverano a sc ... bolognatoday.it Despar Nord cresce nel 2025: fatturato al pubblico a 2,87 miliardi di euro (+3,1%)Despar Nord consolida anche per il 2025 il proprio percorso di sviluppo registrando un fatturato al pubblico pari a 2,871 miliardi di euro (+3,1% vs 2024). distribuzionemoderna.info Nuovi supermercati, occupazione e filiere locali: in crescita i numeri di Despar Nord x.com Anche quest’anno Despar Nord è official sponsor della Pink Run, un evento che, da sempre, porta energia, partecipazione e solidarietà tra le vie di Padova. Più di una semplice corsa: un momento di condivisione che unisce sport e impegno concreto verso la - facebook.com facebook