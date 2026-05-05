Nuove Province | il piano di Fedriga per il sistema elettorale misto

Il piano di Fedriga prevede un sistema elettorale misto per le nuove province, con modifiche alla composizione dei consigli tra Udine e le altre aree. La proposta stabilisce nuovi criteri per la ripartizione dei seggi elettorali, basati su parametri specifici. La riforma coinvolge diverse province e mira a ridefinire la rappresentanza all’interno dei consigli provinciali. La proposta è attualmente al vaglio delle autorità competenti e prevede una revisione delle modalità di elezione.

? Cosa scoprirai Come cambierà la composizione dei consigli tra Udine e le altre province?. Quali sono i criteri che determineranno la ripartizione dei seggi elettorali?. Come funzionerà il meccanismo di voto tra liste e collegi uninominali?. Perché la giunta inizierà con soli tre assessori nominati dal presidente?.? In Breve Udine avrà 30 consiglieri, mentre Pordenone, Gorizia e Trieste ne avranno 24 ciascuna.. Il presidente nominerà inizialmente 3 assessori per poi ampliare l'organico gradualmente.. Il sistema elettorale misto sarà presentato dopo l'estate per le elezioni del 2027.. Un terzo dei membri sarà eletto tramite lista, il resto tramite collegi uninominali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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