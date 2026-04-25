Sogepu ha aperto due bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato nell'area dell'Alto Tevere. Le domande di partecipazione devono essere presentate online entro le scadenze che vanno dall'8 maggio al 18 maggio 2026. Le selezioni riguardano posizioni che prevedono contratti a tempo stabile. Le procedure di candidatura sono già attive e disponibili sul portale ufficiale dell'ente.

? Cosa sapere Sogepu pubblica due bandi per assunzioni fisse nell'area dell'Alto Tevere.. Le scadenze per le candidature telematiche sono fissate tra l'8 e il 18 maggio 2026.. La Sogepu, società pubblica incaricata della gestione dei rifiuti nell’area dell’Alto Tevere, ha avviato una selezione di personale con l’obiettivo di inserire due nuove figure professionali tramite contratti a tempo indeterminato. L’azienda ha infatti pubblicato due distinti bandi per coprire ruoli tecnici e amministrativi all’interno delle proprie strutture. La prima opportunità riguarda la posizione di responsabile tecnico-amministrativo di impianto, inquadrata al livello A2 secondo il CCNL relativo ai servizi ambientali nell’ambito dell’area tecnica e amministrativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alto Tevere: Sogepu lancia i bandi per 2 nuovi assunzioni fisse

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