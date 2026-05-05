Un mulino ristrutturato a San Maurizio si distingue come il miglior bed and breakfast della zona, secondo le valutazioni recenti. Nella classifica si posizionano anche altre due strutture che completano la top three. La vittoria di queste piccole strutture viene attribuita alle caratteristiche che le differenziano dalle grandi catene alberghiere. La classifica si basa su recensioni e valutazioni dei clienti, senza menzionare nomi specifici.

? Cosa scoprirai Quali sono le altre due strutture che completano la top three?. Come fanno i piccoli proprietari a battere le grandi catene alberghiere?. Dove si trova esattamente il mulino premiato con il punteggio massimo?. Perché i viaggiatori preferiscono i casali storici ai classici hotel?.? In Breve B&BMagicHouse di Mariano e Casa Violetta di Agrate Conturbia occupano secondo e terzo posto.. Il podio include anche le strutture Il Barsot a Pettenasco e Lavanda e Rosmarino a Miasino.. Il successo favorisce l'economia diretta di famiglie e proprietari nei piccoli comuni del Novarese.. La classifica incrocia i voti degli utenti di Bed-and-Breakfast.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Novarese, il mulino di San Maurizio è il miglior B&B della zona

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