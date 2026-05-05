Noslin show a Cremona | blitz della Lazio

Durante un match a Cremona, la Lazio è riuscita a recuperare uno svantaggio e a vincere, portando a casa il suo 26esimo punto nel campionato. Con questa vittoria, la squadra ha conquistato l’ottavo posto in classifica e ha migliorato le proprie prestazioni nel girone di ritorno, accumulando 17 punti nelle ultime partite rispetto ai risultati dell’andata. La partita si è conclusa con una rimonta della Lazio.

La Lazio passa a Cremona in rimonta, si riprende l'ottavo posto ma soprattutto conquista il 26esimo punto in un girone di ritorno già adesso migliore rispetto all'andata (17 punti nelle ultime gare). Sbaglia Motta, regala a Bonazzoli il gol del vantaggio alla squadra di Giampaolo che, a fine gara, vede più vicina la retrocessione, nella ripresa risposta di Isaksen e Noslin con l'olandese decisivo per la vittoria: tre punti per non intristirsi ancora di più per una classifica anonima ma teoricamente a soli quattro punti dalla zona Conference dell'Atalanta. Giampaolo col solito 4-4-2, Bonazzoli e Sanabria avanti, in mediana c'è l'ex Floriani Mussolini.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Noslin show a Cremona: blitz della Lazio Notizie correlate La Lazio vince a Cremona, decisivo il gol di Noslin al 92'AGI - La Lazio ribalta la Cremonese nel posticipo della 35esima giornata di campionato. Noslin salva la faccia della Lazio, 1-1 col ParmaAh, se le partite cominciassero al minuto 60! La Lazio le vincerebbe tutte, o quasi tutte. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La Lazio vince a Cremona, decisivo il gol di Noslin al 92'; Lazio, Noslin risponde presente: a Cremona blinda la titolarità in Coppa; Che assist da Noslin! La Lazio espugna Cremona, il Lecce è a +4; Cremonese Lazio: Noslin decisivo con il suo gol. Noslin show a Cremona: blitz della LazioLa Lazio passa a Cremona in rimonta, si riprende l’ottavo posto ma soprattutto conquista il 26esimo punto in un girone di ritorno già ... iltempo.it Noslin, gol capolavoro e la Lazio espugna Cremona: Uno dei miei gol più belliTijjani Noslin è stato protagonista della vittoria della Lazio sul campo della Cremonese. L'olandese, entrato a inizio ripresa al posto di. tuttomercatoweb.com Noslin carica i tifosi con un video, in vista della finale di Coppa Italia contro l'Inter, allo Stadio Olimpico. #SSLazio #AvantiLazio #ForzaLazio #TijjaniNoslin #lazionews x.com Ufficiale: quest'estate vacanze gratis a Gallipoli per Noslin. Per i grigiorossi è notte fonda. Il Lecce è a +4 sulla Cremonese - facebook.com facebook