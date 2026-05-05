La situazione economico-finanziaria nel Regno Unito continua a preoccupare, con tensioni che si estendono oltre il settore energetico. Dopo i recenti sviluppi con la Francia, anche le questioni legate alla stabilità economica e alle politiche interne stanno attirando l'attenzione del governo. La crisi in corso nel settore energetico e le difficoltà di bilancio sono al centro delle discussioni politiche, mentre le autorità cercano di gestire le conseguenze di un contesto internazionale complicato.

Dopo la Francia, il Regno Unito. La situazione economico-finanziaria sul Tamigi non è semplice, accanto ad un quadro di instabilità politica dettata dall’insoddisfazione generale degli elettori per il governo Starmer, il caso Mandelson e gli effetti complessivi sulle economie dell’area euro determinati dalla crisi nello stretto di Hormuz. Il partito di Starmer appare spaccato, dal momento che alcuni parlamentari laburisti, in vista delle elezioni amministrative previste in questo mese di maggio, vorrebbero che il governo valutasse seriamente misure a tutela delle famiglie, ma il governo ha detto no perché non ci sono margini di manovra. Un...🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Non solo Hormuz, cosa toglie il sonno a Starmer

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Hormuz, collo di bottiglia non solo su petrolio e gas: tutti i settori su cui impatta il blocco dello Stretto; La geografia come arma. Così si uccide la globalizzazione; Hormuz rimane bloccato: per l’Iran ora il problema è stoccare il greggio; Oltre il petrolio: la crisi di Hormuz e la fragilità delle catene industriali europee.

Hormuz non è una crisi petrolifera, è una crisi tecnologica, ecco i motiviLa chiusura dello Stretto di Hormuz non è solo uno shock petrolifero: colpisce l’elio necessario a produrre i chip, i data center che alimentano l’AI e l’intera filiera tecnologica globale. Ecco cosa ... digitalic.it

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L’ #Iran: Project Freedom è un fallimento, le navi da #Hormuz non passano x.com