Non solo Hantavirus | tutte le malattie trasmesse dai topi

I topi possono trasmettere diverse malattie oltre all'Hantavirus. Tra queste ci sono la leptospirosi, causata da batteri che si trovano nelle urine dei roditori, e la salmonellosi, un'infezione alimentare derivata dal consumo di cibo contaminato. Oltre a queste, sono state riscontrate anche tossinfezioni alimentari attribuibili alla presenza di batteri o agenti patogeni trasmessi dai roditori.

AGI - Non solo Hantavirus. I topi sono portatori di leptospirosi, salmonellosi, tossinfezioni alimentari. "Vale la pena ricordare, a questo proposito - evidenzia Fabrizio Pulvirenti, direttore della UOC di Malattie infettive dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela (Caltanissetta), che nel 2014 da medico volontario di Emergency contrasse Ebola in Sierra Leone - che i roditori non sono portatori esclusivi di Hantavirus. La loro pericolosità, nei termini della possibilità di trasmettere infezioni, è ben più ampia. E poi c'è la storia: se la peste bubbonica del Trecento devastò l'Europa, fu perché il ratto fungeva da ospite per Xenopsylla cheopis, la pulce vettore di Yersinia pestis.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Non solo Hantavirus: tutte le malattie trasmesse dai topi Notizie correlate Leggi anche: Hantavirus e altre insidie, tutte le malattie portate dai topi Hantavirus su nave: il virologo Perno avverte del rischio virus dai topi? Cosa scoprirai Come si manifestano i sintomi clinici più gravi di questo virus? Perché il contagio tra umani risulta così difficile da gestire?... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Hantavirus: sintomi, trasmissione e il caso sulla nave da crociera MV Hondius; Se sposti vecchie scatole o pulisci la cantina attenzione all'hantavirus trasmesso dai roditori; Hantavirus, SItI: Fondamentale rafforzare la sorveglianza sanitaria per prevenire nuove emergenze; Virus senza confini: il caso Hantavirus riaccende i riflettori sulla sanità pubblica internazionale. Hantavirus e altre insidie, tutte le malattie portate dai topiI roditori rappresentano un’insidia per la salute. Ora i 7 casi di probabile infezione a bordo di una nave da crociera nell’Atlantico (stando all’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione mondiale dell ... lapresse.it Hantavirus, cos’è, come si contrae, che malattia può dareL’infezione da Hantavirus o febbre del topo avviene per contatto con gli animali infetti o per inalazione delle feci: i sintomi e le cure. dilei.it L'Organizzazione mondiale della sanità sospetta una trasmissione da uomo a uomo dell'hantavirus sulla nave da crociera mv Hondius, ancorata al largo delle coste di Capo Verde #ANSA - facebook.com facebook Hantavirus, tre morti, malati anche due membri dell'equipaggio x.com