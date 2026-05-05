Hantavirus e altre insidie tutte le malattie portate dai topi

Negli ultimi giorni sono stati segnalati sette casi di probabile infezione da hantavirus a bordo di un veicolo. I roditori, noti portatori di diverse malattie, continuano a rappresentare un rischio per la salute pubblica. Le autorità stanno monitorando la situazione e stanno effettuando controlli nelle aree interessate per prevenire ulteriori contagi e approfondire le cause dell’infezione.

I roditori rappresentano un’insidia per la salute. Ora i 7 casi di probabile infezione a bordo di una nave da crociera nell’Atlantico (stando all’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della sanità) hanno acceso i riflettori sull’ Hantavirus, ma questa patologia non è la sola legata ai topi. Ricordate la leptospirosi? Ad accendere i riflettori sulle malattie portate dai roditori è Fabrizio Pulvirenti, direttore della Uoc di Malattie infettive dell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela (Caltanissetta), noto al grande pubblico perché nel 2014 – da medico volontario di Emergency – contrasse Ebola in Sierra Leone. Uomini e topi, non solo Hantavirus.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Hantavirus e altre insidie, tutte le malattie portate dai topi Notizie correlate Hantavirus su nave: il virologo Perno avverte del rischio virus dai topi? Cosa scoprirai Come si manifestano i sintomi clinici più gravi di questo virus? Perché il contagio tra umani risulta così difficile da gestire?... Gaza afflitta anche dai topi: entrano nelle tende e mordono i bambini. Aumentano malattie, malformazioni e neonati morti“Attaccano quando dormiamo, poi spariscono per un giorno o due, per colpire poi di nuovo, facendosi strada ogni volta sotto le mattonelle del... Tutti gli aggiornamenti Hantavirus e altre insidie, tutte le malattie portate dai topiI roditori rappresentano un’insidia per la salute. Ora i 7 casi di probabile infezione a bordo di una nave da crociera nell’Atlantico (stando all’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione mondiale dell ... lapresse.it Hantavirus, cos'è la malattia trasmessa dai topi: sintomi e cosa sapereL'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha confermato che sono tre le persone che hanno perso la vita su una nave da crociera nell'Oceano Atlantico, collegati ad una possibile epidemia di hantavi ... tg24.sky.it