Non restituisce l’auto al noleggio e prova a scappare al posto di blocco | denunciato 30enne

Un uomo di 30 anni è stato denunciato dopo aver tentato di sfuggire a un controllo stradale. In una prima occasione, aveva già cercato di scappare, ma nel secondo controllo non è riuscito a farla franca. Durante il tentativo di fuga, il veicolo che guidava risultava essere stato sottratto indebitamente. L’accaduto si è verificato nelle vie di Seregno, dove le forze dell’ordine lo hanno fermato e identificato.

Era già scappato ad un controllo ma al successivo posto di blocco non è riuscito a farla franca. È finita con una denuncia la ‘fuga’ di un 30enne segnalato alle forze dell'ordine che stava viaggiando per le vie di Seregno con un mezzo risultato oggetto di appropriazione indebita, prima di essere.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Fermato al posto di blocco con un coltello a serramanico nell'auto, denunciato 50enneUn coltello a serramanico occultato all'interno dell'abitacolo della propria autovettura, senza alcun giustificato motivo per essere trasportato. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Non restituisce l’auto al noleggio e prova a scappare al posto di blocco: denunciato 30enne; Osimhen non paga rate dell'auto, Mercedes denuncia: debito da 90mila euro; Osimhen denunciato da Mercedes: non paga le rate dell'auto da 90mila euro e non la restituisce; Osimhen denunciato dalla Mercedes: non avrebbe saldato le rate di un leasing da 90 mila euro. Victor Osimhen denunciato dalla Mercedes: non ha pagato le rate né restituito l’auto in leasingL'attaccante è stato denunciato dalla Mercedes, che lo accusa di non aver pagato i 90 mila euro per il leasing di una lussuosa auto ibrida ... fanpage.it Vitor Osimhen denunciato da Mercedes: non avrebbe pagato e restituito un’auto in leasingIl calciatore nigeriano è stato denunciato per non aver pagato le rate della vettura e per non averla restituita ... ilriformista.it La notizia non cancella il dolore, ma restituisce una direzione ai fatti. #Veneto #Verona #Cronaca x.com Un peso che sale accumula energia, un peso che scende la restituisce: è il principio delle batterie a gravità. Oggi, ci sono impianti reali in Cina, in Sardegna e in Australia che funzionano esattamente così. - facebook.com facebook