Non c’è solo il business Lo sport all’Arena diventa ’True Love’

Ieri si è tenuto l’evento ’True Love’ presso l’OpiQuad Arena, organizzato dal Consorzio Vero Volley. La manifestazione ha attirato numerosi spettatori, presentando iniziative legate al mondo dello sport e del volley. L’ingresso è stato aperto al pubblico senza limitazioni, offrendo un’occasione di confronto e spettacolo. Questa prima giornata ha segnato l’avvio di una serie di appuntamenti dedicati a promuovere l’attività sportiva in un contesto che va oltre il semplice aspetto commerciale.

Taglio del nastro ieri per ’True Love’, organizzato all’ OpiQuad Arena dal Consorzio Vero Volley, davanti alle autorità cittadine ieri e poi spazio alle star dello sport monzese ieri sera: Anna Danesi, centrale Numia Volley Milano (capitana della Nazionale italiana Pallavolo) e Matteo Pessina (capitano dell’Ac Monza e campio d’Europa 2021 ) hanno portato la loro esperienza di come lo sport li abbia aiutati a crescere come atleti e come persone nella collaborazione e nel rispetto della diversità. Con loro anche Pippo Ricci (capitano dell’Olimpia Milan) e Gemma Galli (nuotatrice artistica plurimedagliata mondiale ed europea). Nel panel a loro dedicato hanno smontato il detto "lo faccio per sport", che associa lo sport a qualcosa che si fa come viene, nei ritagli di tempo, sottolineandone invece il potere formativo e inclusivo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Non c’è solo il business. Lo sport all’Arena diventa ’True Love’ 5 Boring Businesses That Will Make You a Millionaire Notizie correlate Leggi anche: True Love Impact: quando lo sport diventa alleanza sociale per cambiare il futuro dei giovani Leggi anche: Lo sport che crea connessioni. E anche business. Guerri porta il networking a bordo campo Approfondimenti e contenuti Si parla di: Non c’è solo il business. Lo sport all’Arena diventa ’True Love’; Giovani e fragilità: nasce True Love Impact per un futuro inclusivo e sociale. Non c’è solo il business. Lo sport all’Arena diventa ’True Love’Ieri il taglio del nastro alla tre giorni monzese del Consorzio Vero Volley. Incontri e campioni a confronto con giovani e scolaresche per puntare sui valori. ilgiorno.it