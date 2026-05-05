Noi stiamo facendo quello che nessuno ha mai fatto | Terni avrà un nuovo ospedale

Un nuovo ospedale sorgerà a Terni, una decisione che nessuno aveva ancora preso. Il progetto prevede che entro luglio 2026 venga completato il documento di fattibilità delle diverse soluzioni progettuali. La realizzazione di questa struttura rappresenta un passo importante per l’amministrazione, che si impegna a rispettare questa scadenza e a definire le alternative da adottare. La fase successiva prevede l’approvazione e l’avvio dei lavori.

Prossimo step: luglio 2026. Entro quella data dovrebbe essere pronto il Docfap, ossia il documento di fattibilità delle alternative progettuali. Ossia una delle pietre angolari sulle quali costruire il nuovo ospedale di Terni. A dettare l’agenda è la presidente della Regione Umbria, Stefania.🔗 Leggi su Ternitoday.it

[TuttOggi] Presentazione Nuovo ospedale di Terni

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