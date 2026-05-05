Noi stiamo facendo quello che nessuno ha mai fatto | Terni avrà un nuovo ospedale

Da ternitoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo ospedale sorgerà a Terni, una decisione che nessuno aveva ancora preso. Il progetto prevede che entro luglio 2026 venga completato il documento di fattibilità delle diverse soluzioni progettuali. La realizzazione di questa struttura rappresenta un passo importante per l’amministrazione, che si impegna a rispettare questa scadenza e a definire le alternative da adottare. La fase successiva prevede l’approvazione e l’avvio dei lavori.

Prossimo step: luglio 2026. Entro quella data dovrebbe essere pronto il Docfap, ossia il documento di fattibilità delle alternative progettuali. Ossia una delle pietre angolari sulle quali costruire il nuovo ospedale di Terni. A dettare l’agenda è la presidente della Regione Umbria, Stefania.🔗 Leggi su Ternitoday.it

[TuttOggi] Presentazione Nuovo ospedale di Terni

Video [TuttOggi] Presentazione Nuovo ospedale di Terni

Notizie correlate

Dimarco non ha dubbi: «Da qui alla fine saranno tutte pesanti le vittorie. Continuiamo a fare quello che stiamo facendo, manca poco»Calciomercato Milan, intesa raggiunta per André del Corinthians: operazione da 17 milioni per il nuovo talento brasiliano Milinkovic Savic, idea...

Calorie nei dolci: quello che nessuno ti ha mai detto (e che cambia tutto)Stai ancora cercando il modo di far sparire dalla tua credenza, gli avanzi? Pasqua e Pasquetta, è vero che durano solo due giorni ma possiamo...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Ternana Women pronta per la Fiorentina, Ardizzone: Dobbiamo pensare solo a noi; Intervista Roma-Fiorentina: tutte le dichiarazioni di Mancini.

terni noi stiamo facendo quelloProietti, per il nuovo ospedale di Terni si va avanti con tre alternativePer il nuovo ospedale di Terni, la Regione ha scelto di mantenere a tre le alternative progettuali, una delle quali è la sede attuale di Colle Obito per il primo step operativo. (ANSA) ... ansa.it

terni noi stiamo facendo quelloTerni. Dopo la protesta il Comune è pronto a restringere la ZtlL'assessore al commercio Ghione che la sera della sfilata dei carri avrebbe voluto vedere i negozi aperti, Confartigianato che gli fa notare che se il centro fosse stato tutto rose e fiori ... ilmessaggero.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.