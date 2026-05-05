Il film “Il diavolo veste Prada 2” non ha impiegato intelligenza artificiale durante le sue riprese o nella post-produzione, nonostante alcune voci suggeriscano il contrario. La produzione ha dichiarato che tutte le scene sono state realizzate con metodi tradizionali, senza l’uso di tecnologie di intelligenza artificiale. La pellicola si concentra su temi legati al mondo della moda e non ha coinvolto strumenti digitali avanzati per la creazione dei contenuti.

Il diavolo veste Prada 2 non è solo un film sulla moda, ma una critica esplicita alla lenta ma costante scomparsa della creatività, dell'arte e dell'elemento umano nell'industria editoriale come nel mondo in generale, anche a causa dell'ascesa dell'intelligenza artificiale, gestita da pochi miliardari che mirano a prendere il controllo di tutto. Il mondo del cinema è ben consapevole dei pericoli dell'intelligenza artificiale, e infatti questo è stato uno dei punti più importanti nelle trattative che il sindacato degli attori ha avuto con i grandi studios di Hollywood durante lo sciopero del 2023, così come, più di recente, ha portato a un aggiornamento del regolamento degli Oscar.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - No, Il Diavolo veste Prada 2 non ha usato l'IA, anche se ti fa pensare il contrario

Il Diavolo Veste Prada 2 | Dal 29 Aprile al Cinema

Notizie correlate

Il tour de Il diavolo veste Prada 2 continua: Miranda veste (anche) Prada, Andy sceglie la pelle. Tutti i look delle protagoniste: da Città del Messico a SeoulPer il primo appuntamento della giornata, ovvero la conferenza stampa, Anne Hathaway ha scelto ancora le ruches, così maxi e vaporose da creare delle...

Il ritorno de "Il Diavolo veste Prada 2" riporta sotto i riflettori anche lo stile di Meryl Streep: ha indossato un cappotto animalier (e altro)Il ritorno de Il Diavolo veste Prada 2 riporta sotto i riflettori anche lo stile di Meryl Streep.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Le voci invecchiano e i volti no (ma non solo): perché il doppiaggio italiano de Il Diavolo Veste Prada 2 sta facendo discutere; Il diavolo veste Prada 2 è più vecchio del primo; Il diavolo veste Prada 2, specchio fedele e crudele del giornalismo di moda (e non solo); Il diavolo veste Prada 2, 11 recensioni degli editor di Vogue Italia: ecco cosa dicono i fashion insider del sequel tanto atteso.

No, Il Diavolo veste Prada 2 non ha usato l'IA, anche se ti fa pensare il contrarioGrazie a questa piacevole sorpresa, Il Diavolo veste Prada 2, che supera il suo iconico predecessore, aumenta le proprie chance in vista degli Oscar 2027 ... gqitalia.it

Emily Blunt ne Il diavolo veste Prada 2: il trucco di Emily Charlton ieri e oggiC'è chi ama Andy Sachs. E poi c'è chi si sente assolutamente parte dell'Emily Charlton club. Dall'ombretto azzurro del 2006 al rigore grafico del 2026 ... iodonna.it

Ne Il Diavolo Veste Prada 2 arrivano i dolci del pasticcere salentino Adolfo Stefanelli. Tra cioccolato e dessert “di scena”, il cast è stato anche a Milano - facebook.com facebook