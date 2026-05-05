Un video condiviso sui social ha alimentato le speculazioni su un possibile matrimonio tra Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina, concorrenti di Ballando con le Stelle. La registrazione mostra alcuni momenti intimi tra i due, suscitando interesse tra gli utenti. Fino a questo momento, né i protagonisti né i loro rappresentanti hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo a eventuali nozze. La vicenda resta al centro dell’attenzione tra commenti e discussioni online.

Sarà per sempre sì o sarà soltanto show? Il video diffuso sui social della proposta di matrimonio di Nikita Perotti a Anastasia Kuzmina ha diviso i follower della coppia e tutti i fan di Ballando con le Stelle dove i due sono tra i maestri di ballo. Oltre i commenti entusiasti, come quello di Andrea Delogu che in coppia con Nikita ha vinto la scorsa edizione del programma, ci sono anche quelli più dubbiosi come l'opinionista di Ballando, Rossella Erra che ha scritto "avrei qualcosa da dire". Vero amore o marketing? Il dubbio è se la coppia di ballerini sia riuscita a sfuggire a lungo al gossip mantenendo segreto il loro amore o se sia stato uno scherzo o addirittura un modo per attirare l'attenzione mediatica per poi lanciare un nuovo progetto in coppia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina di Ballando con le Stelle si sposano?

Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina si sposano Dubbi dei fan di Ballando con le stelle

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