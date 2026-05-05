Sabato pomeriggio a Lucca, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un uomo di 48 anni, italiano e senza fissa dimora, con precedenti penali. L’uomo è stato fermato dopo aver tentato di sottrarre merce per circa 600 euro da un supermercato del marchio “Esselunga”. Durante le operazioni di controllo, è stato trovato con della merce nascosta addosso.

Sabato pomeriggio, a Lucca, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lucca hanno proceduto all’arresto di un 48enne italiano, senza fissa dimora, con diversi precedenti penali, per il reato di tentato furto commesso in danno di un supermercato a marchio “ Esselunga ”. Alle ore 14:20 di sabato scorso la Centrale Operativa dell’Arma di Lucca ha inviato una pattuglia di Carabinieri al punto vendita Esselunga di Lucca in via Dante Alighieri all’Arancio, in quanto l’addetto alla sicurezza aveva fermato un uomo, che aveva superato le casse verosimilmente con della merce occultata sulla persona e all’interno di uno zainetto che aveva al seguito.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nasconde addosso merce per 600 euro: arrestato

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