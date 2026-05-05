Durante la 35ª giornata di Serie A, si è registrato un episodio tra Politano e Rodriguez che ha attirato l’attenzione. Un esperto arbitrale ha dichiarato che, secondo lui, non c’era alcun contatto da sanzionare come rigore. La partita si è conclusa con l’assegnazione dello scudetto all’Inter, e l’evento ha evidenziato come siano stati pochi gli episodi arbitrali controversi in questa giornata.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La 35ª giornata di Serie A ha consegnato ufficialmente lo Scudetto all’Inter, ma ha anche confermato un dato significativo: pochissimi episodi arbitrali controversi. Un aspetto sottolineato da Mauro Tonolini, ex arbitro e oggi componente della CAN, intervenuto nel format “Open Var” su DAZN, realizzato in collaborazione con FIGC, AIA e Lega Serie A. «Siamo in un trend positivo da diverso tempo. Ottime direzioni sul terreno di gioco. Quando accade questo, è facilitato anche il lavoro del Var», ha spiegato Tonolini, evidenziando il buon momento della classe arbitrale italiana.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Tonolini sul contatto Politano-Rodriguez: «Nessun dubbio, non è rigore»

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