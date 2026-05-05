Muggia via Roma chiusa per il torrente Fugnan | nuovi percorsi e bus

A Muggia, la strada principale di via Roma è stata chiusa a causa di un'erosione del torrente Fugnan. Per consentire i lavori di sistemazione, sono stati istituiti percorsi alternativi per i veicoli che devono attraversare l'area. Le autorità hanno disposto deviazioni per i mezzi pubblici e privati, indicando percorsi diversi rispetto al solito. La chiusura rimarrà in vigore fino a nuove comunicazioni.

? Cosa scoprirai Quali percorsi alternativi dovranno seguire gli automobilisti per evitare il blocco?. Come cambieranno le linee dei bus per raggiungere Lazzaretto e Cerei?. Dove si sposterà il mercato settimanale a partire da questo giovedì?. Perché è diventato indispensabile intervenire subito sulla struttura del torrente?.? In Breve Sopralluogo effettuato dal sindaco Polidori e dal comandante Dellosto per avvio lavori.. Nuovo percorso bus su via San Giovanni con fermata al civico 4.. Mercato settimanale spostato al piazzale Alto Adriatico da giovedì 7 maggio.. Deviazioni obbligatorie su via D'Annunzio e via San Giovanni per traffico.. Dalle ore 6 di oggi, 4 maggio 2026, il centro di Muggia affronta una trasformazione radicale della viabilità a causa dei lavori urgenti per la messa in sicurezza del torrente Fugnan.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Muggia, via Roma chiusa per il torrente Fugnan: nuovi percorsi e bus Notizie correlate Taranto, chiusa via del Faro: cambiano i percorsi dei bus Kyma MobilitàTarantini Time QuotidianoKyma Mobilità informa che, a seguito di urgenti interventi di consolidamento del piano stradale in via del Faro, in località... Sant’Efisio a Cagliari: deviazioni Ctm e nuovi percorsi per i bus? Cosa sapere Ctm devia linee bus a Cagliari venerdì 1 maggio per processione Sant’Efisio. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Muggia, da lunedi 4 maggio modifiche ai percorsi delle line 7, 27 e 31; Fugnan a rischio, Muggia cambia volto: strade chiuse, traffico rivoluzionato e mesi di lavori; Muggia. Nuovo lotto dei lavori al Fugnan. Ecco tutte le modifiche da giovedì; Muggia, scatta la nuova viabilità per il cantiere urgente sul torrente Fugnan. Muggia. Al via il nuovo lotto di lavori per il Fugnan, rivoluzionata la viabilitàCon la sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale, è iniziata oggi a Muggia la nuova viabilità in parte del centro cittadino, per gli interventi urgenti alla volta del Fugnan, il torrente ... triestecafe.it Muggia. Nuovo lotto dei lavori al Fugnan. Ecco tutte le modifiche da giovedìLunedì 4 maggio prenderà il via un nuovo lotto di interventi per il ripristino della copertura del torrente Fugnan a Muggia. Si tratta del punto più complesso del cantiere, che comporterà una serie di ... triestecafe.it Muggia, scatta la nuova viabilità per il cantiere urgente sul torrente Fugnan Leggi https://www.il-meridiano.it/notizie/22605-muggia-scatta-la-nuova-viabilita-per-il-cantiere-urgente-sul-torrente-fugnan.html #ilmeridianots #Muggia #viabilità #lavoripubblici - facebook.com facebook