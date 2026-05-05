Mps Vivaldi dichiarato decaduto

Il consiglio di amministrazione di Mps si è riunito sotto la presidenza di Cesare Bisoni e ha deciso la decadenza di Carlo Vivaldi dalla carica di consigliere. La decisione è stata presa perché Vivaldi ricopre anche il ruolo di consigliere di amministrazione in un’altra banca. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso un comunicato. La nota spiega che la decadenza è avvenuta in conformità alle norme statutarie.

Il consiglio di amministrazione di Mps, riunitosi sotto la presidenza di Cesare Bisoni, ha dichiarato Carlo Vivaldi decaduto dalla carica di consigliere in quanto ricopre, al contempo, l’incarico di consigliere di amministrazione di Banca Mediolanum. L’articolo 15 comma 1 dello Statuto prevede infatti l’immediata decadenza di coloro che siedano nel cda di una banca concorrente. Il posto di Vivaldi dovrebbe andare al primo dei non eletti nella lista dei cda, ovvero Gianluca Brancadoro. Se anche l’ex vicepresidente di Mps declinasse l’invito, la poltrona andrebbe di diritto ad Alessandro Caltagirone, secondogenito del costruttore romano. Costituiti i comitati endoconsiliari.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mps, Vivaldi dichiarato decaduto Notizie correlate Leggi anche: Palermo, Passera, Vivaldi: Mps sceglie il successore di Lovaglio Leggi anche: Mps, ok cda a lista: Palermo, Passera e Vivaldi indicati per ruolo Ad Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Mps, primo scossone nel nuovo cda: Carlo Vivaldi dichiarato decaduto. Più vicino il ripescaggio di Caltagirone jr; Mps, decaduto il consigliere Carlo Vivaldi; Mps, altro cda con colpo di scena: Vivaldi dichiarato decaduto, verso il ripescaggio di Caltagirone jr?; Mps, Lovaglio ancora pigliatutto nel cda. Ai suoi le redini anche dei comitati-chiave. Mps, Vivaldi dichiarato decadutoMps ha dichiarato Carlo Vivaldi decaduto dalla carica di consigliere in quanto fa parte del board di una banca concorrente. lettera43.it Mps, primo scossone nel nuovo cda: Carlo Vivaldi dichiarato decaduto. Più vicino il ripescaggio di Caltagirone jrIl board di Mps ha dichiarato la decadenza di Carlo Vivaldi per la sua presenza nei board di banche concorrenti. La decisione apre la strada a Gianluca Brancadoro o, in alternativa, ad Alessandro Calt ... milanofinanza.it Mps-Mediobanca, i pm a Camera e Senato: “Autorizzateci accesso alle chat di Sala con i parlamentari” repubblica.it/economia/2026/… x.com Fusione Banco BPM–MPS, sinergie elevate ma impatto sull’utile per azione incerto. Tra Generali, governo e capitale, la struttura del deal può cambiare tutto. https://loom.ly/d-nyzX0 - facebook.com facebook