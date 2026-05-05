Recentemente, la maggioranza guidata da Lovaglio ha mantenuto il controllo sui principali comitati dell'istituto. La questione riguarda anche le nuove direttive emanate dalla Consob, che potrebbero modificare i controlli interni. Inoltre, si attende l’annuncio del nome del successore di Carlo Vivaldi, deceduto a causa di una normativa sull’interlocking, che ha portato alla sua decadenza.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la nuova gestione i controlli richiesti da Consob?. Chi sostituirà Carlo Vivaldi dopo la decadenza per normativa interlocking?. Perché la presidenza del comitato Rischi è stata negata alla minoranza?. Quando verranno pubblicati i nuovi dati finanziari dopo il rinvio?.? In Breve Carlo Vivaldi decade per normativa interlocking legata al ruolo in Banca Mediolanum.. Gianluca Brancadoro atteso per sostituire Vivaldi nel consiglio d'amministrazione.. Esame dati trimestrali posticipato al prossimo lunedì 11 maggio.. Flavia Mazzarella presiede il comitato Parti Correlate con Patrizia Albano e Fabrizio Palermo..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MPS, la maggioranza Lovaglio tiene il controllo dei comitati chiave

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