Movida violenta droga e reati predatori | 23 misure della Questura nel mese di aprile

Nel mese di aprile, la Questura di Messina ha adottato 23 misure nei confronti di soggetti considerati socialmente pericolosi, nell’ambito di un’azione di prevenzione legata a episodi di movida violenta, consumo di droga e reati predatori. L’attività si inserisce in un intervento continuo volto a contrastare comportamenti ritenuti a rischio per la sicurezza pubblica. La questura ha inoltre intensificato i controlli nelle zone più frequentate durante le ore serali e notturne.

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione dei reati da parte della Questura di Messina, che nel mese di aprile ha adottato 23 provvedimenti monitori nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Le misure arrivano a seguito dell’accurata analisi della Divisione Anticrimine sui.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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