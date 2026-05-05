Dopo la vittoria di Marc Marquez a Jerez, i dirigenti della MotoGP hanno discusso delle possibili modifiche alle regole del campionato. La gara ha suscitato diverse reazioni tra team e piloti, portando a una riflessione sulle norme attuali. Al momento, non sono state annunciate decisioni ufficiali, ma il tema delle modifiche rimane al centro di alcune riunioni tra le parti coinvolte.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Recentemente, i funzionari della MotoGP hanno introdotto una nuova regola in risposta alle polemiche sollevate durante la gara Sprint del Gran Premio di Spagna a Jerez. Questo avvenimento ha acceso il dibattito riguardo alla condotta di Marc Marquez durante la sua entrata in pit lane, che ha attratto molta attenzione da parte di fan e addetti ai lavori. Marquez ha tagliato il traguardo per primo nell’ultima gara, ma il suo metodo di accesso ai box, passando attraverso il prato, ha sollevato molte critiche. Molti sostenevano che il suo comportamento gli avesse conferito un vantaggio sleale, sollecitando così l’idea di un potenziale provvedimento disciplinare nei suoi confronti.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - MotoGP: la posizione sulle modifiche alle regole dopo la vittoria di Marquez a Jerez

¿SE LE COMPLICA EL MUNDIAL A MÁRQUEZ ANÁLISIS DE TESOURO POST JEREZ

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