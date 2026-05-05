Morricone Experience con l' Orchestra Filarmonica Pugliese per la rassegna ' Spirale armonica'
Sabato 9 maggio alle 20, l'Orchestra Filarmonica Pugliese si esibirà nell'ambito della rassegna 'Spirale armonica' con l'evento Morricone Experience. La serata proporrà un repertorio dedicato alle composizioni del celebre compositore italiano, conosciuto per le sue colonne sonore di film. L'esibizione mira a ripercorrere le atmosfere e le emozioni musicali legate al cinema, offrendo al pubblico un'esperienza sonora e visiva.
Un viaggio nella memoria collettiva del cinema, tra emozione, nostalgia e pura meraviglia sonora. Sabato 9 maggio, alle 20.30, la Cattedrale di Santa Maria Assunta, a Molfetta, accoglie «Morricone Experience – Nuove visioni sonore», un omaggio intenso e immersivo al genio di uno dei più grandi.🔗 Leggi su Baritoday.it
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