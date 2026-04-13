Richard Galliano in concerto a Molfetta per la rassegna ' Spirale armonica'

Richard Galliano si esibirà in concerto a Molfetta nell’ambito della rassegna 'Spirale armonica'. Conosciuto come uno dei più importanti interpreti della fisarmonica, ha ampliato i confini dello strumento integrando generi come il tango argentino e la musica francese. La serata rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo un artista di rilievo internazionale, noto per il suo contributo innovativo nel panorama musicale.

È una figura di riferimento assoluto sulla scena musicale internazionale Richard Galliano, l’artista che ha rivoluzionato il ruolo della fisarmonica portandola oltre i confini tradizionali, tra il tango argentino e la new musette francese. Il pubblico potrà ascoltarlo in un atteso recital.🔗 Leggi su Baritoday.it

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Molfetta, concerto sold out per sostenere la Lega del Filo d’OroL’Auditorium Regina Pacis di Molfetta si preparerà a ospitare, nella serata di venerdì 10 aprile 2026 alle ore 20.