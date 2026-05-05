Monza ha deciso di portare in tribunale due ministri, richiedendo più di 9 milioni di euro. La richiesta deriva da una controversia che riguarda un importo di oltre 9 milioni e quindici anni di calcoli contestati. La città ha avviato una nuova causa legale, con l’obiettivo di ottenere un risarcimento. La disputa si riferisce a una vicenda che risale ai primi anni Duemila.

Oltre 9 milioni di euro, quindici anni di calcoli contestati e una nuova causa pronta a partire. Monza sceglie la via del Tribunale per regolare i conti con lo Stato su una vicenda che affonda le radici nei primi anni Duemila. Dal Palazzo civico hanno deciso di portare in Tribunale i ministeri dell’Economia e dell’Interno per ottenere quella che viene considerata una mancata integrazione di fondi protrattasi negli anni: una cifra che supera i 9 milioni di euro. Si tratta della sommatoria di risorse che, secondo l’amministrazione comunale, non sarebbero state versate, come dovuto, a partire dal 2010. La vicenda affonda le radici oltre un...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza fa causa a due ministeri: "Devono rifonderci 9 milioni"

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