Un nuovo capitolo si apre nel caso del rapimento di Mistretta, con indagini che puntano a chiarire le responsabilità dietro i depistaggi e le richieste estreme dei rapitori. La polizia sta esaminando dettagli come il casco e lo zainetto lasciati sul luogo, mentre si approfondiscono le motivazioni legate alla richiesta di sei miliardi di vecchie lire al padre della vittima. Le autorità continuano a lavorare per far luce sugli sviluppi della vicenda.

? Cosa scoprirai Chi ha orchestrato il depistaggio tra il casco e lo zainetto?. Perché i rapitori chiedono sei miliardi di vecchie lire al padre?. Quale ruolo ha lo zio Peruzzo nei debiti della famiglia Mistretta?. Come influenzeranno le foto della prigionia l'opinione pubblica a Vigàta?.? In Breve I rapitori chiedono al padre Salvatore Mistretta sei miliardi di vecchie lire.. Lo zio Antonio Peruzzo deve due miliardi di vecchie lire ai Mistretta.. Francesca Fagnani conduce Belve Crime su Rai 2 alle ore 21:20.. Bianca Berlinguer analizza la crisi abitativa e il Piano Casa su Rete 4.. Il palinsesto televisivo di martedì 5 maggio 2026 propone una serata densa di narrazioni che spaziano dal mistero della fiction alla cronaca nera, fino all’approfondimento internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montalbano: mistero sul rapimento Mistretta tra debiti e depistaggi

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