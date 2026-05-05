Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno annunciato di attraversare un momento difficile. La loro decisione di mettere in discussione diversi aspetti della vita, tra cui il desiderio di avere figli, è stata comunicata pubblicamente. La coppia ha cercato di affrontare la situazione con sincerità, senza ricorrere a scorciatoie o mezzi alternativi. La notizia è stata condivisa attraverso una comunicazione ufficiale.

Ci hanno provato sul serio, senza scorciatoie: Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno messo in gioco tutto, tra amore, aspettative e quel desiderio (molto concreto) di allargare la famiglia. Dopo il matrimonio, il progetto-bebè era lì, sul tavolo. Ma la realtà, a volte, arriva con il piede pesante. Negli ultimi mesi la coppia ha affrontato la fecondazione assistita: un percorso fatto di tentativi, attese infinite e quel mix micidiale di speranza e stanchezza che conosce chi ci è passato. Non è stata una passeggiata, e infatti a un certo punto è arrivata una scelta netta. La svolta? Manila ha deciso di fermarsi e di rimettere al centro il proprio benessere.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Momento difficile”. Manila Nazzaro e Stefano Oradei, è lei a dare la notizia

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