Molestava le ragazze a Catanzaro | espulso

Un uomo è stato espulso dopo aver molestato diverse ragazze a Catanzaro. In un episodio ha anche preso a schiaffi una ragazzina di 15 anni, mentre in un altro si è denudato davanti a una mensa. Le autorità hanno preso provvedimenti nei suoi confronti dopo aver raccolto le testimonianze delle vittime e aver avviato le indagini. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

Molestava le donne? Espulso. Il cittadino nigeriano è stato trasferito dalla Questura di Catanzaro in Puglia, ma presto sarà oggetto di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale A denunciare quanto stava accadendo da diverso tempo nel comune calabrese la trasmissione Fuori dal Coro. Su Rete 4 l’inviata di Mario Giordano ha più volte riportato le testimonianze dei cittadini, alle prese con gli osceni atti di Sylvester. Il giovane straniero, non solo ha importunato diverse donne, ma ha anche ha preso a schiaffi una ragazzina di 15 anni. In un episodio si è anche denudato davanti a una mensa. Da qui il provvedimento che ha visto il plauso di Wanda Ferro.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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