A Modigliana sono stati destinati 17,5 milioni di euro per interventi contro il dissesto idrogeologico. Questi fondi saranno utilizzati per realizzare cantieri che mirano a migliorare la stabilità delle aree a rischio e a mettere in sicurezza le strade locali. Le imprese incaricate utilizzeranno tecniche come il consolidamento delle pendici e la sistemazione dei terreni per ridurre i movimenti del suolo e prevenire eventuali frane.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi fondi sulla sicurezza delle strade locali?. Quali tecniche useranno le imprese per bloccare i movimenti del terreno?. Perché la provincia ha richiesto altri 11 milioni di euro?. Dove si concentreranno i sei fronti di lavoro a Modigliana?.? In Breve 17,5 milioni di euro per sei cantieri nel comprensorio di Modigliana. Presidente Enzo Lattuca e sindaco Jader Dardi monitorano i lavori alla Rupe Pappagona. 85 milioni di euro totali per 25 cantieri provinciali post alluvioni 2023-2024. Richiesta di 11 milioni extra per completare le opere entro fine anno. Il 3 maggio 2026 segna il terzo anniversario delle alluvioni che hanno colpito la Romagna, mentre a Modigliana i cantieri avanzano per proteggere il territorio dai dissesti idrogeologici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modigliana: 17,5 milioni per i cantieri contro il dissesto idrogeologico

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