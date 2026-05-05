Miracolo a Vallepietra | visita il Santuario e torna a camminare L’incredibile storia di Sonia

Una donna ha raccontato di aver affrontato un pellegrinaggio difficile fino al Santuario di Vallepietra, dove si è fermata a pregare. Dopo questa visita, ha riferito di aver ripreso a camminare normalmente, un episodio che ha suscitato grande attenzione. La storia, condivisa pubblicamente, si intreccia tra emozioni, fede e domande senza risposte ufficiali. Sono stati molti a seguire il racconto e a interessarsi alle circostanze descritte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un pellegrinaggio affrontato con fatica, una preghiera nel cuore del Santuario e poi un racconto che intreccia emozione, fede e interrogativi. È la storia di Sonia, 32 anni, originaria di Bergamo e madre di due figli, che sostiene di aver recuperato l’uso di una gamba dopo essersi recata al Santuario della Santissima Trinità di Vallepietra. L’episodio, avvenuto il 24 aprile, è stato riportato da Canale81. Il precedente intervento e le difficoltà motorie. Secondo quanto raccontato, la donna era stata sottoposta nel 2024 a un intervento chirurgico per un tumore maligno al cervello. L’operazione era riuscita, ma avrebbe lasciato conseguenze importanti sul piano fisico: Sonia non riusciva più a utilizzare una gamba ed era costretta a muoversi con l’aiuto delle stampelle.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Miracolo a Vallepietra: visita il Santuario e torna a camminare. L’incredibile storia di Sonia Notizie correlate Vallepietra, riapre il Santuario della Santissima Trinità: via ai pellegrinaggi dal 1° maggioCome da tradizione, il 1° maggio riapre ai fedeli il Santuario della Santissima Trinità, segnando l’inizio della stagione dei pellegrinaggi che... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Vallepietra – Aperto il Santuario, annunciato presunto miracolo; Presunto miracolo al Santuario di Vallepietra: donna lascia le stampelle e cammina; VALLEPIETRA: Apertura Santuario Santissima Trinità; Presunto miracolo al Santuario della Trinità di Vallepietra: ragazza lascia le stampelle e cammina. Se l’unità d’Europa è il primo e unico miracolo di Trump x.com Cremonese, adesso serve un miracolo: ko in casa contro la Lazio e Lecce a +4 - facebook.com facebook