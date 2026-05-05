Un genitore ha segnalato che il proprio bambino di 12 mesi si sveglia quasi ogni notte con il naso chiuso, rendendo difficile la respirazione e causando agitazione notturna. La situazione si verifica nonostante il cambio di stagione, in particolare con l’arrivo della primavera. La descrizione include difficoltà respiratorie e frequenti risvegli, elementi che potrebbero indicare una condizione legata alle vie respiratorie del bambino.

Salve dottoressa, nonostante l’arrivo della primavera il mio bimbo (che ha 12 mesi) si sveglia praticamente tutte le notti con il nasino chiuso, tanto che fa fatica a respirare e si agita molto. Durante il giorno invece sembra stare abbastanza bene, solo un po’ raffreddato. Facciamo lavaggi nasali regolarmente, ma la situazione non migliora nonostante questo accorgimento. Cosa potrebbe essere? Non capisco se si tratta di aria secca in generale. Io abito comunque in città, quindi magari l’inquinamento non aiuta. Grazie se vorrà rispondermi. Da considerare, come lei accennava, anche i fattori ambientali: aria troppo secca e inquinanti ambientali potrebbero causare tale fenomeno.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Mio figlio si sveglia sempre col nasino chiuso: quali possono essere i motivi?”

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