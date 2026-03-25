giochi e gonfiabili non a norma imprenditore finisce nei guai

Un imprenditore è stato coinvolto in un'indagine dopo che la polizia ha scoperto che un parco giochi, pensato per il divertimento dei bambini, presentava strutture non a norma. Le verifiche hanno evidenziato che i giochi e i gonfiabili presenti non rispettavano le normative di sicurezza e che mancavano le autorizzazioni previste dalla legge. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti per le verifiche del caso.

Sarebbe dovuto essere un parco giochi dove far divertire i bambini ma, dai riscontri effettuati dalla polizia, è emerso che si sarebbe trattato di una specie di ’trappola’ per i più piccoli, con strutture non conformi alle norme sulla sicurezza e senza le licenze necessarie. La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi dagli uomini in forza alla Divisione di polizia amministrativa della questura di Fermo che, unitamente a personale del Comando provinciale vigili del fuoco, del Nucleo carabinieri forestali di Fermo e del Nucleo ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno e Fermo, hanno svolto un’attività di controllo all’interno di un esercizio ubicato nel territorio fermano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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