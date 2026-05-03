Cassani | Alex ci ha insegnato a vedere ciò che abbiamo Quando vinceva diceva ' Mi tremano le gambe'

L'ex commissario tecnico del ciclismo ha ricordato con affetto un amico scomparso, sottolineando come abbia insegnato a apprezzare ciò che si ha. Ha raccontato di un episodio in cui, in occasione di una vittoria, l'amico aveva confessato di sentire le gambe tremare. Tra i ricordi più vivi, ci sono i messaggi lasciati e il sorriso che caratterizzava la sua presenza.

Davide Cassani, dal 1982 al 1996 ciclista professionista e dal 2014 al 2021 c.t. della Nazionale, soprattutto un amico di Alex Zanardi, ha scritto per la Gazzetta questo ricordo di lui. Quando ero con Alex Zanardi la mia attenzione non cadeva su quella parte del corpo che non c’era, ma su tutto quello che riusciva a trasmettere, anche solo con un semplice sorriso. Mi ha sempre colpito una cosa di Alex: il suo ottimismo, la sua voglia di vivere pensando ai propri obiettivi ma anche e soprattutto, dopo l’incidente del 2001, a quelli di altre persone che stavano vivendo le sue stesse difficoltà. Fino al 15 settembre di quel 2001 Alex era un pilota.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cassani: "Alex ci ha insegnato a vedere ciò che abbiamo. Quando vinceva diceva 'Mi tremano le gambe'" Notizie correlate Leggi anche: "Mi tremano le gambe": il discorso di Alex Zanardi quando ricevette il Nettuno d'oro