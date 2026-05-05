Si avvicina la possibile cessione dell’attaccante polacco dalla Juventus, con una decisione che potrebbe essere definitiva già questa estate. Secondo fonti di mercato, il trasferimento potrebbe avvenire in una destinazione inaspettata, anche se i dettagli sul club interessato non sono ancora stati ufficializzati. La situazione tiene banco tra tifosi e addetti ai lavori, in attesa di ulteriori sviluppi ufficiali sulle trattative.

Appare ormai imminente la cessione dell’attaccante polacco in estate: ecco dove potrebbe trasferirsi. L’attaccante polacco classe ’94 sembra destinato a cambiare aria in estate e in queste ore si registrerebbero delle clamorose voci relative a un suo ritorno in patria: sulle sue tracce ci sarebbe infatti il Górnik Zabrze, che ha vinto la STS Coppa di Polonia e si è assicurato un posto nei preliminari di Europa League. Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane quando entreranno nel vivo le trattative estive, ma una cosa appare ormai certa: l’avventura di Milik a Torino può considerarsi conclusa. Un quiz veloce ma insidioso per...🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milik può lasciare la Juventus: destinazione impensabile

MILIK E VLAHOVIC ENTRANO IN CAMPO / JUVENTUS - SASSUOLO

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