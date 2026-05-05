Milano testamenti biologici in crescita | il Municipio 9 chiede più servizi

A Milano, il numero di testamenti biologici depositati è in aumento, portando il Municipio 9 a chiedere un ampliamento dei servizi dedicati. Attualmente, è possibile registrare un testamento biologico senza recarsi in via Larga, grazie a procedure alternative. Chi desidera delegare qualcuno alla gestione delle proprie cure mediche può farlo, ma sono previsti criteri specifici per ricevere questa delega. Le autorità locali stanno valutando come migliorare l’assistenza e l’accesso a queste pratiche.

? Cosa scoprirai Come si può depositare il testamento biologico senza andare in via Larga?. Chi può ricevere la delega per decidere sulle cure mediche?. Perché il Municipio 9 chiede nuovi servizi al sindaco Sala?. Come possono le videoregistrazioni facilitare le volontà dei cittadini fragili?.? In Breve 341 depositi registrati nei primi quattro mesi del 2026 presso via Larga.. Anita Pirovano e Mirko Mazzali propongono estensione servizi a tutte le anagrafi milanesi.. Legge 2192018 ha generato 200mila DAT registrate in tutta Italia dal 2018.. 9.489 istanze depositate presso l'ufficio di via Larga 12 a Milano.. A Milano vengono depositati circa tre testamenti biologici al giorno presso gli uffici comunali, con il Municipio 9 che chiede ufficialmente al sindaco Sala di estendere i servizi per le Disposizioni anticipate di trattamento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, testamenti biologici in crescita: il Municipio 9 chiede più servizi Notizie correlate La cura nel fine vita. Finora depositati 1.406 testamenti biologici: "Ma il trend è in calo"Oltre 700 persone ieri in un teatro Alighieri pieno in ogni ordine di posto non per sentire un concerto di musica classica ma per ascoltare relazioni... Leggi anche: Bianco (Municipio 4 Milano): "Nuova apertura Lidl riqualifica spazio ed eroga servizi" Contenuti utili per approfondire Si parla di: Testamento biologico Depositati in Comune tre atti al giorno. Estendere i servizi. Testamento biologico Depositati in Comune tre atti al giorno. Estendere i serviziDue testamenti biologici al giorno depositati in Comune nel 2025, quasi tre dall'inizio dell'anno (fino ad aprile sono già 341). Le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat) sono documenti legali, ... ilgiornale.it Biotestamento in piazza. L’iniziativa dei radicali mercoledì a MilanoIl 25 luglio i cittadini milanesi, ma non solo, potranno far autenticare gratuitamente da un notaio il proprio testamento biologico. L’iniziativa, per risvegliare l’attenzione sul tema etico, è stata ... quotidianosanita.it