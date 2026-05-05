Milan | spunti di riflessione

Da ilprimatonazionale.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato italiano, le partite di Milan continuano a sollevare questioni legate alle carenze della squadra, più che ai risultati sul campo. Le assenze e le difficoltà tattiche sono spesso al centro delle analisi, mentre le prestazioni tendono a evidenziare le lacune più che i punti di forza. La stagione si caratterizza per una serie di episodi che alimentano il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

Milan: il campionato italiano continua a offrire spunti di riflessione più per ciò che manca che per ciò che si vede in campo. L’analisi di Michele Criscitiello, intervenuto su Sportitalia, fotografa una Serie A attraversata da limiti evidenti, dove il tema principale non è solo chi vince, ma L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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GLI SPUNTI DI RIFLESSIONE E I SEGNALI DELLA GIORNATA 11 DI SERIE A

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