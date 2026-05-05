Per la partita tra Milan e Atalanta, in programma domenica 10 maggio alle 20:45 a 'San Siro', l'allenatore dei rossoneri ha deciso di schierare nuovamente il 3-5-2, apportando diversi cambi rispetto alle ultime uscite. La formazione dei padroni di casa vedrà interpreti diversi rispetto alle partite precedenti, con alcune novità nel reparto offensivo e a centrocampo. La gara rappresenta una sfida importante per il campionato.

Domenica 10 maggio, alle ore 20:45, si disputerà Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata di campionato: una gara che il Diavolo dovrà vincere a tutti i costi per alimentare le speranze di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Un'eventualità che sembrava certa fino ad un paio di mesi fa e che si è notevolmente complicata con le prestazioni offerte nelle ultime 6-7 partite dalla squadra di Massimiliano Allegri. Allegri non modificherà l'assetto tattico del suo Milan. Avanti con il 3-5-2. Evidentemente, la débâcle interna (0-3) contro l'Udinese, quando aveva azzardato a giocare con il 4-3-3 indurrà questa volta il tecnico livornese ad una rivoluzione più soft nel suo Diavolo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Atalanta, Allegri cambia il Diavolo: avanti con il 3-5-2, ma interpreti tutti nuovi

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