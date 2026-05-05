Nell'ultimo incontro, il giocatore ha commesso nove errori di controllo e smarrimenti di palla, suscitando preoccupazioni tra i tifosi e i dirigenti. Dopo il derby, le sue prestazioni sono state oggetto di analisi dettagliate, con un calo evidente nel rendimento rispetto alle partite precedenti. A confronto, il suo avversario diretto ha mostrato numeri più elevati in termini di precisione e contributo offensivo, sollevando interrogativi sul futuro sul mercato.

? Cosa scoprirai Perché il rendimento di Estupiñán è crollato dopo il derby?. Quali numeri spiegano il divario tecnico con Theo Hernández?. Chi sono i due profili che hanno deluso la dirigenza?. Come cambierà il mercato estivo dopo questi errori tattici?.? In Breve Estupiñán registra 9 palle perse e 0 dribbling riusciti contro il Sassuolo.. Rendimento in calo dopo la partita contro il Napoli e l'espulsione nel derby.. Confronto statistico con Theo Hernández: 4.07 XA e 2.66 XG della scorsa stagione.. Efficacia offensiva dell'ecuadoriano ferma a 0.39 XG e 1.44 XA.. L’errore di Estupiñán contro il Sassuolo segna un punto di svolta preoccupante per il Milan, che vede svanire il controllo della gara a causa di una scelta di mercato che appare sempre più discutibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, allarme Estupiñán: 9 palle perse e dubbi sul mercato

SERGIO RAMOS AL MILAN! LA FOLLE IDEA DI GENNAIO (Calciomercato Milan)

Notizie correlate

Leggi anche: Alessandro Magro: “Difficile vincere a Brescia con 18 palle perse”

Milan, allarme Champions! Senza, Allegri e Modric possono dire addio: le ripercussioni sul mercatoMilan, allarme Champions! Senza, Allegri e Modric possono dire addio: le ripercussioni sul mercato Mercato Inter, difesa a 4 e mini-rivoluzione: da...

Approfondimenti e contenuti

Il derby va al Milan per 1-0 (come all’andata) grazie alla rete di Estupiñán: rossoneri a -7 dall’Inter capolistaMilano –Il derby lo vince il Milan, come all'andata. Uno a zero, replicando il punteggio del primo scontro diretto in campionato, grazie alla rete di Estupiñán al 35' del primo tempo. Non è una ... ilgiorno.it

Milan, Estupiñán riapre lo scudetto: derby vintoIl Milan si aggiudica il derby della Madonnina, superando l’Inter per 1?0 grazie a una rete decisiva siglata da Estupiñán al 35’ del primo tempo. Questo risultato permette ai rossoneri di riportarsi a ... it.blastingnews.com