Michele Zarrillo in concerto a Cagnano Varano | il ' Tour 2026' fa tappa in Piazza Giannone
Il 10 maggio, Piazza Giannone a Cagnano Varano ospiterà il concerto di Michele Zarrillo, che porta in scena il suo 'Tour 2026'. L'evento, che si svolge all'aperto, vedrà l'artista esibirsi di fronte al pubblico del Gargano, portando la musica d'autore italiana in una location all'aperto. La serata rappresenta una tappa del tour che coinvolge diverse città italiane.
La grande musica d'autore italiana approda sul Gargano. Il prossimo 10 maggio, Piazza Giannone, a Cagnano Varano, si trasformerà in un teatro a cielo aperto per ospitare una delle voci più amate e intense del panorama nazionale: Michele Zarrillo. L'evento si inserisce nel prestigioso 'Tour 2026'.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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