Durante una trasmissione televisiva, un cantante ha avuto un momento di grande emozione, pronunciando frasi che hanno suscitato molta attenzione. Dopo questa uscita, è intervenuta la sua ex compagna con una risposta pubblica che ha attirato numerosi commenti sui social. La disputa tra i due artisti, che dura da tempo, continua a essere al centro dell’attenzione mediatica con nuovi sviluppi.

La guerra mediatica tra Al Bano e Romina Power ha attraversato un nuovo, drammatico capitolo. Quello che era iniziato come uno sfogo televisivo nello studio di Belve si è trasformato in un botta e risposta pubblico che dalla tv è scivolato sui social network, coinvolgendo anche i figli della coppia più celebre della musica italiana. Al centro della disputa, ancora una volta, il dolore mai sopito per la scomparsa di Ylenia Carrisi e accuse reciproche su chi, tra i due, sia stato davvero presente in quei momenti drammatici. Tutto ha avuto origine dalle dichiarazioni di Romina Power rilasciate a Francesca Fagnani durante la trasmissione Belve....🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Mi sta ammazzando”: Al Bano crolla in diretta TV, poi arriva la risposta di Romina ed è imperdibile

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“Non ammazzarmi”. Al Bano crolla in diretta Tv: il gelo su RominaMomenti di grande tensione e commozione a Domenica In, dove Al Bano si è lasciato andare a uno sfogo intenso e carico di dolore.

Al Bano crolla a Domenica In e risponde a Romina Power: “Non ammazzarmi, non me lo merito”Al Bano risponde a Romina Power a Domenica In: le lacrime, la verità su Ylenia Carrisi e quelle parole che hanno fermato l’Italia.

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Argomenti più discussi: Al Bano ha un crollo a Domenica In: Romina, la mia ex moglie, mi sta ammazzando. E parla della figlia scomparsa; Al Bano: Lei mi sta ammazzando. E Romina Power replica all'ex marito, poi il gesto inaspettato del figlio Yari. È scontro di famiglia; Cristel Carrisi durissima contro il padre Al Bano: Un narcisista che si sente accusato. E la famiglia si divide; Al Bano si commuove a Domenica In | Romina non ammazzarmi.

Dopo le dichiarazioni di Al Bano su Romina Power, i figli Yari e Cristel intervengono con messaggi che fanno discutere, tra riferimenti e frasi che sembrano indirizzate proprio al padre. Un botta e risposta che si allarga e coinvolge tutta la famiglia Carrisi. - facebook.com facebook

Con “la verità di Al Bano”, #DomenicaIn vola al 24% di share e registra uno dei migliori dati di stagione. La famiglia Carrisi appassiona ancora gli italiani. #AscoltiTv x.com