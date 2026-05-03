Durante la trasmissione televisiva Domenica In, un momento di forte tensione ha coinvolto Al Bano, che si è lasciato andare a uno sfogo molto sentito. Le sue parole sono state accompagnate da un evidente stato di emozione, con un tono che ha lasciato lo studio in silenzio. La situazione ha suscitato una forte commozione tra i presenti, mentre il cantante ha pronunciato alcune frasi che hanno catturato l’attenzione di tutto il pubblico.

Momenti di grande tensione e commozione a Domenica In, dove Al Bano si è lasciato andare a uno sfogo intenso e carico di dolore. Il cantante, ospite nel salotto televisivo, ha parlato apertamente della sua ex moglie Romina Power, reagendo alle recenti dichiarazioni rilasciate da lei in un’altra trasmissione. Con la voce spezzata e visibilmente provato, ha pronunciato parole che hanno colpito il pubblico: “Romina, non ammazzarmi, non lo merito”. Un intervento senza filtri, in cui l’artista ha mostrato tutta la fragilità legata a una vicenda che continua a segnare profondamente la sua vita. Il riferimento è ancora una volta alla scomparsa della figlia Ylenia, un dolore che, a distanza di oltre trent’anni, resta una ferita aperta.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non ammazzarmi”. Al Bano crolla in diretta Tv: il gelo su Romina

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