Meteo in Riviera ultimi piovaschi fino a mercoledì mattina poi sole prevalente nei giorni successivi
Fino a mercoledì mattina, sulla Riviera si prevedono alcuni piovaschi, grazie a correnti umide provenienti da ovest. La pioggia dovrebbe interrompersi nelle prime ore del mattino, lasciando spazio a giornate prevalentemente soleggiate nei giorni successivi. La situazione meteorologica rimarrà variabile fino a metà settimana, poi il cielo si stabilizzerà con condizioni di tempo più stabile e soleggiato.
Correnti umide occidentali determineranno ancora un po’ di variabilità fino a mercoledì sulla Provincia di Rimini, anche con qualche pioggia che cesserà nel primo mattino. A seguire le condizioni inizieranno a migliorare e con il passare delle ore si faranno strada graduali schiarite.A fare il.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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