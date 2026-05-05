Meryl Streep ha raccontato di aver letto ai propri nipoti i libri della serie di Harry Potter, ma ha precisato che il volume che ha letto più volte, ben nove, non è quello della saga magica. La famosa attrice ha parlato di come preferisca dedicarsi a letture diverse con i familiari, senza entrare troppo nei dettagli delle preferenze specifiche. La sua passione per la lettura continua a essere un elemento noto nel suo stile di vita.

Meryl Streep, icona del cinema mondiale, ha recentemente condiviso alcuni dettagli intimi sulla sua vita privata, rivelando come il ruolo di nonna sia per lei decisamente più importante di qualsiasi premio Oscar; questo durante un’ospitata da Jimmy Kimmel per il press tour de Il diavolo veste Prada 2 Con sei nipoti di età compresa tra uno e sette anni, la Streep – che da loro si fa chiamare affettuosamente “Mimi” – ha ammesso di interpretare il ruolo con un piglio che ricorda uno dei suoi personaggi più celebri: Miranda Priestly (“Mi piace imporre regole”) Pur definendosi una nonna ‘inflessibile’, l’attrice trasforma il momento della lettura in una vera e propria performance teatrale per i suoi piccoli ascoltatori; e a questo trattamento non è sfuggito nemmeno un superclassico della letteratura per ragazzi come Harry Potter.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Meryl Streep legge Harry Potter ai nipoti, ma il libro che ha letto 9 volte è un altro

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