Due consigli comunali tenutisi tra il 23 e il 27 aprile hanno confermato che da due anni la gestione della società Sarnano Terzo Millennio si svolge senza trasparenza, caratterizzata da segretezza e contraddizioni politiche. Durante le riunioni, si sono verificati momenti di immobilismo e confusione amministrativa, senza che siano stati adottati interventi concreti per chiarire la situazione. La vicenda riguarda principalmente le decisioni prese e le modalità di gestione della società.

"I consigli comunali del 23 e del 27 aprile hanno certificato i due anni di immobilismo e confusione amministrativa sulla gestione della società Sarnano Terzo Millennio, tra segretezza e paradossi politici". A parlare è il consigliere di minoranza Andrea Merli (nella foto). Le Terme di Sarnano vanno verso la privatizzazione e il Comune sta preparando il bando. "Le strategie proposte dal sindaco Fabio Fantegrossi sono state fallimentari: prima la proposta di concordato, votata con convinzione da una maggioranza ormai risicata, dopo repentinamente abbandonata in favore della composizione negoziata – spiega –. E poi l’ultimo atto (forse?), la privatizzazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Merli sul caso terme: "Due anni di segretezza e paradossi politici"

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