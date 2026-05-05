Mercato Inter talento ma anche esperienza | ecco i profili esperti ricercati dai nerazzurri Bernardo Silva e non solo

L'Inter sta valutando diversi profili per rinforzare la rosa, con particolare attenzione a giocatori che combinino talento e esperienza. Tra i nomi segnalati ci sono alcuni calciatori di livello internazionale, considerati utili per il reparto offensivo e di centrocampo. La società nerazzurra sta monitorando attentamente le opportunità di mercato, con l'obiettivo di integrare elementi che possano contribuire fin da subito alla squadra allenata da Chivu.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, i dirigenti nerazzurri cercano anche profili di esperienza per la squadra allenata da Chivu: ecco i profili sott’occhio. Nel clima di festa di San Siro, dopo la vittoria contro il Parma che ha sancito ufficialmente il 21° scudetto, il presidente Beppe Marotta ha delineato l e strategie per l’Inter che verrà. Ai microfoni di Dazn, il numero uno nerazzurro ha chiarito che la continuità e l’identità nazionale saranno i pilastri della prossima stagione: «Per il futuro abbiamo idee chiare su come agire – ha dichiarato – avremo un incontro con la proprietà che ci darà le linee guida dal punto di vista economico, ma l’idea è quella di tenere lo zoccolo duro di italiani.🔗 Leggi su Internews24.com

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