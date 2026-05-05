Meloni svestita dall’intelligenza artificiale e insultata | l’ultimo oltraggio degli hater contro la premier

Negli ultimi giorni, la premier è stata oggetto di insulti e attacchi online, spesso accompagnati da commenti offensivi e diffamatori. Un episodio ha coinvolto anche riferimenti a un presunto utilizzo dell’intelligenza artificiale, che ha scatenato reazioni di scherno tra gli utenti. La situazione mette in luce come i social media possano trasformare semplici discussioni in insulti mirati, creando un clima di ostilità nei confronti della figura pubblica.

Le meraviglie dell’Intelligenza artificiale possono trasformarsi in un battito di ciglia in orrori in cui può incappare chiunque. Persino la presidente del Consiglio. Giorgia Meloni ha scelto una foto pubblicata da un hater sui Social, un deepfake, un falso ricostruito ad arte, in cui la premier posa come fosse una modella di intimo, per lanciare il monito sull’ultima deriva dell’Ai. Meloni: “Pur di attaccarmi inventano falsità anche con l’intelligenza artificiale”. «Girano in questi giorni diverse mie foto false – denuncia Meloni sui Social – generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore. Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni svestita dall’intelligenza artificiale e insultata: l’ultimo oltraggio degli hater contro la premier Notizie correlate Intelligenza artificiale e giustizia: incontro organizzato dall'Ordine degli avvocatiFRANCAVILLA FONTANA - Il 13 marzo, nella cornice della sala Belvedere del Castello Imperiali di Francavilla Fontana, si terrà l’incontro dal titolo... L’intelligenza artificiale al servizio della salute: a Palermo un seminario promosso dall'Ordine degli infermieriDomani, 25 marzo 2026, l’Aula Magna dell’Ordine dei medici ospiterà l’evento formativo su Ai e Evidence Based Practice. Aggiornamenti e dibattiti Foto falsa in lingerie, Giorgia Meloni denuncia il deepfake: Pur di attaccare fanno di tuttoRoma, 5 maggio 2026 – Anche Giorgia Meloni finisce nella rete dei deepfake. Con un post sulla sua pagina Facebook la premier denuncia il tentativo di manipolazione della sua immagine, rilanciando una ... quotidiano.net Lo sfogo della Meloni: «Quando la mia foto diventa un'arma: deepfake, inganno e responsabilità»La premier spunta in lingerie: foto generate dall'IA diffuse come reali, denunce e appello a verificare prima di condividere ... lasicilia.it