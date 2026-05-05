Dopo una sconfitta referendaria, il governo ha modificato la strategia verso gli Stati Uniti e Israele. La premier ha ridimensionato la sua posizione di sostegno verso l’amministrazione americana di Trump e lo Stato israeliano, dopo che questa linea non ha portato i risultati sperati in termini di consenso interno. In questo periodo, ha adottato un approccio più cauto e meno esplicito nei confronti di queste relazioni internazionali.

Reduce dalla batosta referendaria, consapevole che la sua accondiscendenza verso l’amministrazione americana di Donald Trump e lo Stato di Israele non ha pagato in termini di consenso, Giorgia Meloni ha deciso nell’ultimo mese di cambiare rotta. Ovvero di prendere le distanze, almeno in apparenza, da Washington e Tel Aviv. Perché non sappiamo quanto questo riposizionamento sia veritiero e quanto, invece, frutto di una strategia politica. Meloni & C. tra Washington e Tel Aviv: il bluff del riposizionamento. Anche ieri Meloni, commentando da Erevan l’annuncio di Trump sul ritiro dei militari americani dalle basi europee, ha manifestato il suo dissenso.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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